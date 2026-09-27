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Konya Valisi Akın, Sultan Selim Camii restorasyonunu yerinde inceleyip bilgi aldı

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Konya Valiliğine göre Vali İbrahim Akın, Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tarihi dokusuna ve özgün kimliğine uygun iş takvimiyle sürdürülen çalışmalarla caminin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Akın'ın, kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli eserlerinden Sultan Selim Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı, devam eden çalışmaları yerinde incelediği aktarıldı.

Açıklamada, tarihi dokusuna ve özgün kimliğine uygun şekilde planlanan iş takvimi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, Sultan Selim Camii'nin gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması hedeflendiğ belirtildi.

Kaynak: AA
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