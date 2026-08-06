Konya Valisi TMO'da Hububat Çalışmalarını İnceledi

Konya Valisi İbrahim Akın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sarayönü Ajans Amirliğini ziyaret etti.

Sarayönü'nde bulunan amirlikte hububat alım ve hasat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Akın, daha sonra değerlendirme toplantısına katılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Akın, ardından üreticiler ve çiftçilerle bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA