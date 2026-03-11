Konya Valisi Akın'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin inanç ve azminin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü idrak etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızı kaleme alan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, milletimizin vicdanını, inancını ve bağımsızlık idealini dile getiren büyük bir fikir ve dava adamıdır. Akif, kalemiyle milletimizin sözünü ve sesini yedi düvele duyurmuş, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla bağımsızlığın kıymetini en veciz şekilde göstermiştir. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk İstiklal Marşı'nda vücut bulan milli ruhu, birlik ve beraberlik şuurunu canlı tutmak, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum."