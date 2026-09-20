Konya Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Konya Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.İ idaresindeki 42 AHE 583 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Caddesi'nde E.H.G. yönetimindeki 42 BHZ 770 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G. ve motosiklette bulunan M.M.K. ile otomobilde bulunan F.İ. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA