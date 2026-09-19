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Konya Seydişehir'de 74 yaşındaki İsmet Kasap, atölyesinde 50 gemi maketi üretti

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Konya Seydişehir'de 74 yaşındaki İsmet Kasap, atölyesinde 50 gemi maketi üretti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Kasap, yaklaşık 30 yıl önce gazetede gördüğü ilanla başladığı gemi maketi hobisinde 50 maket yaptı. Kasap, evinin alt katındaki atölyede ürettiği maketlerin 25'ini hediye etti, 25'ini evinde sergiliyor.

ZEHRA MELEK TUĞLU/KADRİYE COŞKUN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli elektrik teknisyeni İsmet Kasap, yaklaşık 30 yıl önce başladığı gemi maketi hobisinde 50 maket yaptı.

Emekliliğinin ardından gazetede gördüğü bir ilan, İsmet Kasap'ın hayatında yeni bir sayfa açtı. İlanda yer alan firmayla iletişime geçerek ilk gemi maketi setini alan Kasap, zamanla ahşap işleme makineleri edindi.

Ham halde satın aldığı kontrplak, ıhlamur ve ceviz ağaçlarını işlemeye başlayan Kasap, ahşaba şekil vererek maketler üretmeye yöneldi.

Emeklilik günlerini evinin alt katında kurduğu atölyede geçiren Kasap, ahşaba şekil verirken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor.

Bir maketin yapımı bazen 2 yılı buluyor

Kasap, AA muhabirine, Mersin'de askerliğini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevlendirildiğini ve bir yıl Kıbrıs'ta kaldığını anlattı.

Elektrik teknisyeni olarak çalıştığı Seydişehir'deki alüminyum fabrikasından 43 yaşında emekli olduğunu dile getiren Kasap, "Emekli olduktan sonra bir gün gazetede bir maket firmasının ilanını gördüm. Meslek icabı elimiz mekanik işlere, diğer sök, tak, boz, yap işlerine yatkın. Firma ile iletişime geçtim ve bana kit olarak gönderdiler. Bu şekilde maket yapmaya başladım." dedi.

Kasap, maket yapmaya olan ilgisi arttıkça hazır parçaları birleştirmek yerine kendi parçalarını üretmeye yöneldiğini ve bu amaçla evinin altında bir atölye kurduğunu belirtti.

Maketlerin tüm parçalarını kendisinin yaptığını vurgulayan Kasap, "Maketlerim genelde savaş gemisi. Ağırlıklı İngiliz gemileri. Eski kovboy, korsan filmlerini seviyordum. Filmleri izlerken yelkenlerine, dümenlerine dikkat ederdim. İçimde bir heves oldu ve 30 yıldır bu işi yapıyorum." diye konuştu.

Bazı maketlerin yapımının 1,5 ay sürdüğünü anlatan Kasap, teferruatlı bazı maketlerin yapımının 2 yılı bulabildiğini belirtti.

Yaptığı gemi maketlerinin 25'ini hediye ettiğini, 25'ini de evinde sergilediğini aktaran Kasap, şunları kaydetti:

"İlk başlarda ahşabı kıvırırken kırıyordum, zamanla geliştim. Hediye etmeye de kıyamıyorum, satamıyorum da. Sabah erken kalkarım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra atölyeye giriyorum. Atölyede dünyam değişiyor. Gemi yapmaya ilk başta plan çizerek başlıyorum. O çizdiğim planları fotokopicide büyüterek çıktısını alıyorum. Sonra yapımına başlıyorum. Ana gövdeleri kontrplaktan. Diğer bütün malzemeler ceviz veya ıhlamur gibi kaliteli ağaçlardan. Filmlerden esinlenerek modelini yapıyorum."

Gemi maketine başlarken heyecanlandığını anlatan Kasap, "Biraz biçimsiz, orantısız olursa yarıya kadar yapıp da içime sinmediği için kırdığım gemi oldu. Yemek yapar gibi, yemekle beraber pişeceksin ya gemiyle beraber pişeceksin. Zımpara yaparken makineyle yaparsan olmuyor. Elle hissedeceksin o kavisi, açıyı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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