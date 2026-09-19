Haberler

Konya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir, Kulu, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'nın Akşehir, Kulu, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İlçelerdeki meydanlarda düzenlenen törenlerde, Atatürk Anıtları'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çeşitli etkinliklerin ardından ilçe protokol üyeleri, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Bazı ilçelerde gaziler ziyaret edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
İngiltere hükümetinden halka çağrı: Su ve konserve stoklayın

Hükümetten halka çağrı: Su ve konserve stoklamaya başlayın
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü