Konya Karatay'da CİMER başvurusuyla tarihi geçmiş 7 ton tavuk etine el konuldu

Konya Karatay'da CİMER başvurusuyla tarihi geçmiş 7 ton tavuk etine el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine bir işletmeye yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.
Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.
Kaynak: AA