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Konya Karatay'da CİMER başvurusuyla tarihi geçmiş 7 ton tavuk etine el konuldu

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Konya Karatay'da CİMER başvurusuyla tarihi geçmiş 7 ton tavuk etine el konuldu
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Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine bir işletmeye yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.

Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.

Kaynak: AA
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