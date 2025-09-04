Konya GastroFest 2023 Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4-7 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak festivalin açılış töreninde, Konya mutfağının Mevlevi kültürüne dayanan, ülkenin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Konya'nın, Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından bugüne kadar uzanan gastro kültürel mirasın taşıyıcısı olduğuna değinen Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında, ünlü şeflerin, akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katılımıyla başlattığımız gastronomi serüvenimiz, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Coğrafi işaretli ürün sayımızı 86'ya yükselttik. 2021 ve 2022'de GastroFestlerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş, geçmişten bugüne taşınan lezzetlerimizi gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu." ifadelerini kullandı.

Festivalde 100 esnaf stant açarken, 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 konser ve 180'e yakın ünlü şefin ustalık gösterilerinin ziyaretçilerle buluşacağını anlatan Altay, "Ayrıca, çocuklarımız için özel etkinliklerden sergilere, 12 kategoride birbirinden heyecanlı yarışmalardan sıfır atık uygulamalarına kadar çok yönlü bir program bizleri bekliyor. Bu çeşitlilik, tarihin ve kültürün şehri Konya'mızın, aynı zamanda gastronomi ve sürdürülebilir yaşam şehri olduğunun da en güçlü göstergesidir." diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin gelecek kuşaklara ilham olacağına inandığını dile getiren Akın, "Etkinliklerimiz çeşitliliği ve zenginliğiyle gerçekten gurur verici." dedi.

Konuşmaların ardından üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olanları temsilen 4 öğrenciye, Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Mevlevi mutfağı aşçısı Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzun protokol üyeleri tarafından Türk mutfağında bolluğun, bereketin simgesi olan toyga çorbasına atılmasının ardından stantlar gezildi.