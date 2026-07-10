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Konya'da 17 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

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Konya'da 17 öğrenci, 2026 LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde 452 öğrenci tam puan aldı.

Konya'da 17 öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı, Konya'dan ise 17 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenciler ile başarılarında emeği bulunan yönetici, öğretmen ve velileri tebrik ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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