Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa
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Konya'daki Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu başladı.

Konya'daki Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu başladı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, avcıların yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Beyşehir Gölü'nde sazan balığı avının yapıldığını aktaran Kurt, "Balıkçıklarımızı bol ve bereketli kazanç diliyoruz." ifadesini kullandı.

Beyşehir'de karne şenliği

Beyşehir ilçesinde karne şenliği düzenlendi.

Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu'nda bilimsel gösteriler, robotik ve deney atölyeleri, bilim tırı ziyareti, belgesel gösterimi ve bilim söyleşisi gibi aktivitelerin de yer aldığı karne şenliği gerçekleştirildi.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, kurum temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hüyük'te 80 tonluk kantar kurulacak

Hüyük ilçesinde 80 tonluk kantar kurulacağı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaptığı açıklamada, "Ziraat Odası Başkanlığına tahsis ettiğimiz belediye parselinde kantar kurulumunu tamamlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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