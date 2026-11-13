Konya'daki BAREM dışkı kaçırma sorunu yaşayan 0-18 yaş grubuna 6 aylık takip sunuyor

Konya'da Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bir yıl önce açılan Çocuk Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), doğuştan gelen anomaliler veya kronik kabızlık nedeniyle dışkılama problemi yaşayan 0-18 yaş grubundaki çocukların sağlıklarına kavuşmalarına katkı sağlıyor.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle hizmet veren merkezde, doğumsal anomaliler veya kronik kabızlık nedeniyle dışkılayamama ve dışkı kaçırma sorunu yaşayan çocuklar, farklı branşlardan uzmanların katılımıyla değerlendiriliyor.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi İlhan Çiftci, AA muhabirine, BAREM'in bağırsak, dışkılama, dışkı kaçırma ya da dışkı çıkaramama sorunu yaşayan çocukların tedavisinde uzmanlaşmış bir merkez olduğunu??????? söyledi.

Bu tür hastaları multidisipliner bir anlayış içerisinde değerlendirdiklerini ifade eden Çiftci, "Çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı hastalıkları, çocuk gastroenteroloji, fizik tedavi uzmanlarımız var. Hastalarımızı genel değerlendirmeyle bir tedavi programı ve eğitim programı içerisine alıyoruz." dedi.

Kronik kabızlığın çocuklarda karın ağrısı, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına yol açabildiğini anlatan Çiftci, bu durumun okul yaşamını ve sosyal ilişkileri de etkileyebildiğini ifade etti.

Dışkı kaçırma sorunu yaşayan çocukların ise dışlanma ve akran zorbalığıyla karşılaşabildiğine dikkati çeken Çiftci, sorunların uzun sürmesinin hem çocuğu hem de ailesini psikososyal açıdan olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

Çiftci, bu tedavi ve eğitim programı içerisinde diyetisyenlerin, psikologların, fizyoterapi teknikerlerinin ve bağırsak yönetimi konusunda uzman hemşirelerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu rahatsızlıkları olan çocuklarımız gittikleri yerlerde, toplum içerisinde, okullarında dışlanma pozisyonuna girmekte. Çünkü dışkı kaçırma, koku problemleri yaşayan çocukların sosyal hayatı da ciddi manada etkilenmekte. Hepsine tedavi uygulama durumunda kalabiliyoruz. Birtakım medikal tedaviler, özellikle bağırsaklarla ilgili tedaviler, eğitimlerin yanında psikolojik destek de sağlamamız gerekiyor. Tüm bu hizmetlerimiz bu merkez sayesinde sağlanıyor."

Bu alanda Türkiye'de uzmanlaşmış bir merkezin bulunmadığını ve hastaların doğru adrese ulaşmakta zorlandığını aktaran Çiftci, "BAREM'i Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdik. Burayı bir eğitim merkezi haline getirip ilerleyen süreçlerde diğer illerde de bu tür merkezlerin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Her çocuğa özgü 6 aylık bir takip protokolü planlıyoruz"

Merkezde görevli proje yürütücüsü hemşire Şaduman Dinçer de hazırladıkları projenin kabul görmesiyle Sağlık Bakanlığının pilot uygulama desteğiyle BAREM'in kurulduğunu anlattı.

BAREM'de uzman hemşire koordinasyonunda çalıştıklarını belirten Dinçer, çocuğun tıbbi, beslenme ve psikososyal ihtiyaçlarını birlikte ele aldıklarını kaydetti.

Dinçer, dışkı kontrol bozukluğu yaşayan çocuklarla 20 yıllık çalışma deneyimi bulunduğunu ve doktora tezini bu alanda yaptığını söyledi.

İki aydan uzun süren kronik kabızlık, dışkılayamama veya dışkı kaçırma şikayeti olan çocukların hastanedeki ve diğer sağlık kuruluşlarındaki çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuk cerrahisi uzmanlarınca merkeze yönlendirildiğini anlatan Dinçer, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her çocuğa özgü 6 aylık bir takip protokolü planlıyoruz. Tedavimiz sadece medikal uygulamalarla sınırlı değil, pelvik taban rehabilitasyonu, biofeedback (kişinin kalp hızı, kas gerginliği, solunum ve cilt ısısı gibi normalde fark edilmesi zor fizyolojik tepkilerini özel cihazlar aracılığıyla takip etmesine yardımcı olan bir yöntem) egzersizleri, beslenme eğitimi, davranış terapisi ve oyun terapisini bir arada sunuyoruz. Çocuklara ve annelere doğru tuvalet pozisyonunu, sıvı yönetimini öğretiyoruz. Süreci çocuklara sevdirmek için hazırladığımız bağırsak izlem günlükleri, lif ve su puanları, teşekkür mektupları ve madalyalarla onları motive ediyoruz. Ağrı ve sızıyla, yüzü asık gelen çocukların bir ay sonra kapıdan koşarak girip 'artık acımıyor' diyerek bize sarılması en büyük mutluluğumuz."

Kazakistan'dan gelen 8 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildi

Merkezin başarısının internet haberleri ve hasta paylaşımları aracılığıyla ülke sınırlarını aştığını ifade eden Dinçer, Kazakistan'da 3 yaşından beri kronik kabızlık tedavisi gören ancak sonuç alamayan 8 yaşındaki bir erkek çocuğun da merkezde tedavi gördüğünü bildirdi.

Kazakistan'dan gelen 8 yaşındaki Arystan'ın annesi Azhar Murzataliyeva da oğlunun çok küçük yaşlardan beri işlevsel bağırsak bozukluklarıyla mücadele ettiğini ve bunun tüm aile için zorlu bir süreç olduğunu anlattı.

Araştırmaları sonucu Konya'daki BAREM'e ulaştıklarını vurgulayan Murzataliyeva, "Kapsamlı tanısal değerlendirmelerin ardından ayrıntılı bir tedavi planı hazırladılar. Bunlar henüz ilk adımlarımız olmasına rağmen, şimdiden olumlu sonuçlar görmeye başladık. Bu sonuçlar oğlumuzun normal bir hayat sürebileceğine dair bize büyük güven verdi. BAREM ekibine en derin minnettarlığımızı sunarız." diye konuştu.

Kaynak: AA