Konya'da 'Yaren Obruğu' Keşfi: Çöl Ortasında Vaha

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, kent merkezine yaklaşık 20-30 kilometre uzaklıkta bulunan, Bozdağlar adı verilen dağ silsilesinde, henüz ne zaman oluştuğu bilinmeyen bir obruk tespit etti. Etrafında çıplak dağ ve tepelerin bulunduğu obruk, içerisinde irili ufaklı çok sayıda ağaç barındırıyor. Obruğun manzarasıyla büyülediğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, "Bozdağlar Masifi adını verdiğimiz bu bölgede, uzaktan gözyaşı damlasına benzeyen bu obruğu tespit ettik. Obruğun kenarına geldiğimizde manzarasıyla büyülendik. Çünkü içerisinde cennet obruğu diyebileceğimiz çeşitli büyüklüklerde ağaçların bulunduğu, çölde bir vaha gibi, yemyeşil bir alan gördük. Çevrede fazla bir ağaç da söz konusu değil. Ancak bir yandan da ürktük. Baktık her tarafımız delik deşik bir kemer gibi kayacın üzerinde bulunuyoruz" dedi.

'KIRIK BOYUNCA GELİŞMİŞ ÇÖKME OBRUĞUDUR'

Obruğa güzelliği nedeniyle 'Yaren Obruğu' adını verdiğini ve yer altı mağarasının tavanının çökmesiyle oluştuğunu tespit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Eren, "Konya'nın hemen kuzeyinde 'Yaren Obruğu' adını verdiğimiz bu obruk bölgede mezozoyik zaman olarak yaşlandırdığımız 100- 200 milyon yıllık mermer ve dolomit mermerler içerisinde gelişmiştir. Uydu görüntüsüne baktığımız zaman da bu bölgede birbirine dik, iki kırık sisteminin bulunduğunu ve hem içten hem de dıştan erime sonucu kırık sistemlerine paralel çok sayıda obruk görebiliyoruz. 'Yaren Obruğu' da bir kırık boyunca gelişmiş çökme obruğudur. Bir yer altı mağarasının tavanının çökmesiyle oluşmuş. Uzun ekseni 100 metre civarında, kısa ekseni 20 metre civarında, derinliği de 30 metreden fazla. İçerisi de çeşitli ağaçlarla kaplanmış güzel bir obruk. Obruğun oluşumuna devam ettiğini ve üzerindeki kemerin zaman zaman çöktüğünü gözlemledik" diye konuştu.