Konya'da 'Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm' semineri düzenlendi

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Özay, YÖK ile imzaladıkları protokol kapsamında üniversitelere 20 otonom çiftlik hibe edeceklerini belirterek, "Bunun da amacı şu, arkadaşlar eğitimi gerçekten yerinde, hayvana dokunarak, teknolojiye dokunarak yapsınlar." dedi.

Özay, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" seminerinde "Gıdada tam bağımsız Türkiye ve arz güvenliği" için gayretle çalıştıklarını, bu iki konunun ülke için önemli olduğunu söyledi.

Dünya gündeminin çok hızlı değişebildiğine, savaşlar ve ülkeler arası krizlerde gıdanın bir silah olarak kullanılabildiğine dikkati çeken Özay, "Özellikle İsrail'in Filistin'e uyguladığı ambargoyla gıdanın silah olarak uygulanması ve uluslararası hukukun aslında çok anlamlı olmadığını, çok kullanılamadığını, çok uygulanamadığını gördüğümüz bir süreçteyiz. Buna karşı da ülke olarak bir konum almamız, bir politika geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Özay, iklim değişikliği ve sosyolojik sorunlardan söz ederek, TEKNOFEST'te kurdukları bir çiftlikte öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide, tarımla ilgilenmeyi düşünmeyen gençlerin tarıma bakış açılarını değiştirebildiklerini ve farkındalık oluşturabildiklerini gözlemlediklerini anlattı.

Teknolojiyi, sürdürülebilirlik ve verimlilik problemlerine çözüm olarak gördüklerini dile getiren Özay, şöyle devam etti:

"Bizim kurduğumuz bu alanda teknoloji olarak neler vardı? Süt sağım robotları, buzağı besleme robotları, yem itme robotları, yem dağıtma robotları, yem merkezleri, genetik çalışmalar, genetik laboratuvarlar, hayvan takip sistemleri, otonom hasat sistemleri gibi ürünler vardı ve insanlar bunlarla temas kurabildiler. Burada genç üreticilere bizim bu sene yapmaya çalıştığımız şey, bu otonom çiftliklerden 40 tanesini hayata geçirmek, gençlerin bu çiftliklerde eğitim almalarını sağlamak."

Özay, kısa süre önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Yükseköğretim kurulu (YÖK) ile bir protokol imzaladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"20 tane yine bu çiftliklerden, otonom yapay zeka model otonom çiftliklerden üniversitelere hibe ediyoruz ve bunun da amacı şu, arkadaşlar eğitimi gerçekten yerinde, hayvana dokunarak, teknolojiye dokunarak yapsınlar. Oraları yürütsünler, oraları yönetsinler ve mezun olduklarında aslında tam kalifiye olarak bu alana atılsınlar ve insan kaynağındaki problemlerimizi çözelim. Buradaki amacımız da bu."

Kaynaklar için verimlilik çalışmalarından bahseden, tarımda teknoloji kullanımının gençlerin tarıma yönelmesini sağlayabileceğini anlatan Özay, TÜME olarak ülkenin ve tarımsal kalkınmanın geleceği için teknoloji projelerini desteklediklerini belirtti. Özay, öğrencilere sürece fikirleriyle nasıl dahil olabileceklerini aktardı.

TÜME Yönetim Kurulu Üyesi ve ITECHROBOTICS Üst Yöneticisi Ferdi Alakuş da Türkiye'nin tarım teknolojileri konusunda iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Türklerin ürettiği robotların tüm dünyada ilgi gördüğünü vurgulayan Alakuş, "Türkiye'de bu teknolojiler artık sadece üretilmiyor, biz şu an dünyayla birebir rekabet edebilecek bir vizyonu sahaya yansıtıyoruz. Özellikle gençlerimizle birlikte geliştirdiğimiz bu projeler, bugün Hollanda'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada karşılık buluyor. Hollanda'daki sektörel yayınları incelediğinizde, Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan robotları tüm dergilerde görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Sürecin buralara geleceğini tahmin bile edemedik"

TÜME'ye paydaş firma olarak katılma süreçlerinin TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz'ün kendilerini TEKNOFEST'e davetiyle başladığını anlatan Alakuş, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan, özellikle paydaşları TEKNOFEST'e davet ettiğinde biz bu sürecin buralara geleceğini tahmin bile edemedik. Orada bize 'Bugün burada yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın sadece fragmanı.' dedi. Şu an üzerinden aşağı yukarı 8 ay geçti. Hakikaten onun çok büyük bir fragman olduğunu gördük. Sayın Başkan bu konuya kendini vakfetmiş ve çok hızlı bir şekilde hareket ederek çalışmak istiyor. Çünkü burası bu saatten sonra, bu zamandan sonra hem bizde hem de dünyada kanayan yara haline dönüşecek. Sayın Başkan ortaya koyduğu vizyonla bize, TÜME'nin tüm paydaşlarına şunu gösterdi; tarım ve hayvancılık, dolayısıyla gıda her ülke için bir milli güvenlik meselesi. Bu meselenin çözümü için ise teknoloji üreten firmalar olarak bizlerin, üniversitelerin, öğrencilerin, startup'ların ve üreticilerin özellikle bir araya gelmesi gerekli. Tam olarak bunu gerçekleştiriyoruz."

"Tam bağımsızlığın hayal olmadığını görebiliyoruz"

Teknolojiyi tarımla buluşturmanın verimi arttırdığını dile getiren Alakuş, "Savunma sanayiimizin tam bağımsızlık ilkesinin dünyada rekorlar kırdığı, bugün dünyada gıpta edilebilir seviyede göründüğü yerde tarım ve hayvancılıkta da tam bağımsızlığın, yani gıdada tam bağımsızlığın hayal olmadığını TÜME'nin paydaşları olarak çok net görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

TÜME Genel Sekreteri Sinan Yavuz ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yavuz Şeflek ve Selçuk Üniversitesi TÜME Topluluğu Başkanı Yusuf Can Olğun da birer konuşma yaptı.