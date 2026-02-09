Haberler

Konya'da basın mensupları Velespit Müzesi'ni gezdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Velespit Müzesi'ni tanıtarak, şehrin bisiklet kültürüne yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Müzede bisikletin tarihi ve etkileşimli alanlar ile çocuklara yönelik aktiviteler yer alıyor. Ayrıca Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olma hedefi çerçevesinde etkinlikler planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da görev yapan basın mensuplarıyla Velespit Müzesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Altay, Kılıçarslan Meydanı'nın şehrin kalbi konumunda olduğunu belirterek, Meydan Evleri'nde restoran, kafe, Velespit Müzesi ve bisiklet temalı butik otelden oluşan bir alan oluşturduklarını anlattı.

Özellikle gençlerin daha çok geldiği mekanlar oluşturmayı arzu ettiklerini ifade eden Altay, "Velespit Müzesi, Konyalıların bisiklete 'velespit' demesinden doğan bir yapı. Öncelikle dünyada bisikletin tarihini, sonrasında Konya'da bisikletin tarihi ile ilgili işleri anlattığımız bölüm mevcut. Ayrıca Konya'da bisiklet konusunda öne çıkmış spor insanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra bisiklet parçalarıyla ilgili interaktif alanlar, zaman tüneli, çocukların bizzat uygulayabilecekleri, görerek öğrenebilecekleri alanlardan oluşan bir yapı. Özellikle çocukların ilgisini çeken alanlarımız mevcut. Konya'mızda kullanılmış plakası olan bisikletlerden de oluşan bir sergi alanımız mevcut. Velespit Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konya'nın Avrupa Komisyonu ve UNESCO'nun desteklediği Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" seçildiğini hatırlatan Altay, bu kapsamda çok önemli organizasyonlar planladıklarını söyledi.

Altay, "Bisiklet Festivali" planladıklarını anlatarak, "Hatta bazı günlerde şehrimizin bazı noktalarını araç trafiğine kapatıp sadece bisikletlerin kullanılacağı zamanlar oluşturmayı da hedefliyoruz. Bir dizi etkinlik yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Konya'da hem Türkiye'de hatta dünyada Konya'nın bisiklet başkenti olduğu ilgisini oluşturacak etkinlikler planlıyoruz." ifadesini kulandı.

Bisiklet yollarının arttırılması ve standardını yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Altay, bisiklet kullanıcıları için her türlü detayı düşündüklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
