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Konya'da Vakıf Geleneği: Cuma Namazı Sonrası Karpuz İkramı

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Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın şartı gereği Aziziye Camii önünde cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram etti. Müdür Yılmaz Kılınç, yüzyıllık bu hayır geleneğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kapıcı Mustafa Dede Vakfı şartı doğrultusunda cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Aziziye Cami önünde düzenlenen ikramda, vakıf şartının yerine getirildiği için mutlu olduklarını söyledi.

Yüzyıllardır devam eden bir vakfın hayır şartını bugün Konya'da da gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Benzer hayır şartlarını, sıklıkla yapmaya devam ediyoruz. Bunu sürekli hale getirdik. Bu hayır şartları şehrimizde, ülkemizde bu şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde yapılmaya devam edeceklerdir. Allah vakfın hayır şartını kabul eylesin."

Kaynak: AA
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