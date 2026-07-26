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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, üzerinde uyuşturucu bulunan G.K'yi gözaltına aldı.

G.K'nin ifadesi doğrultusunda F.D. ve O.D'nin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan G.K. ve O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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