Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor
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17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam ediyor. Festival, 20 seçkin oyun ve 32 temsille sanatseverlerle buluşacak ve 1 Haziran'da sona erecek.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

Festival kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Konya Şehir Tiyatrosu'nun "Yoldan Çıkan Oyun" ile Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi.

"Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, seyirciden büyük beğeni gördü.

Oyunu Konya Valisi İbrahim Akın da eşi Saliha Akın ile izledi.

Öte yandan, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun "Burun" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde de Azerbaycan ekibinin "Sığıntılar" oyunu sahnelendi.

5 yabancı ekibin ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, 20 seçkin oyun, 32 temsille sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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