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Konya'da Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Bölge Elemeleri Yapıldı

Konya'da Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Bölge Elemeleri Yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Konya'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması bölge elemeleri hakkında bilgi verdi. 14 ilde gerçekleşen yarışmalarda 7 bölgeden toplam 14 birincinin Türkiye finaline katılacağı belirtildi.

Konya'da Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışmasının bölge elemeleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Genel Koordinatörü Barış Ondaş, Öztekinler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, Türkiye genelinde 14 ilde yarışmaların yapıldığını söyledi.

Her bölgedeki iki ilden yarışmaların yapıldığını anlatan Ondaş, "Her bölgede iki ilden birinci çıkartıyoruz. 7 bölge 12 ilden toplamda 14 birincimiz çıkacak. Bunları Türkiye finaline götürecez. Türkiye finalinde önce kendileriyle yarıştıracağız, oradan da Türkiye birincisi ve ikincilerini seçeceğiz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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