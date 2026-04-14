Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'

KONYA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, havadan kontrol ihbar uçağı, insansız hava aracı (İHA), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı' sürdürülüyor. Tatbikatta ilk kez, Türk savunma sanayisinde önemli yeri olan METE (Yatağan) Lazer Güdümlü Minyatür Füze Sistemi kullanıldı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 6 Nisan'da başlayan ve 17 Nisan'da sona erecek olan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katıldı. Tatbikata Almanya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ürdün de gözlemci olarak katılım sağladı. Tatbikat 2008'den itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında 'Personel Kurtarma Görev Kuvveti' unsurlarının eğitimiyle bugün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini artırmak amacıyla, yılda 2 dönem halinde yapılıyor. 2012'den itibaren de tatbikat, bir dönemi milli, bir dönemi de farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, insansız hava aracı (İHA) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

'BASIN GÜNÜ'

Tatbikat kapsamında bugün düzenlenen 'Basın Günü'ne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Brifingte konuşan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, üs komutanlığındaki konuşlu birimleri anlattı. Tümgeneral Kuş, üs komutanlığındaki Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının önemine değinerek, "Birliğimizde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadaki en keskin gözü, Barış Kartalı, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile bölgemizde göremeyeceğimiz yer yok. Şu anda bölgemizde ne olup bitiyorsa, biz Barış Kartalı ile Türk AWACS ile devamlı olarak izlemekteyiz. Uçağımız o kadar güçlü bir uçaktır ki NATO bizim uçağımızın seviyesindeki bir uçağı 2030'lardan sonra ancak sahip olabilecektir "diye konuştu.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Tümgeneral Kuş, tatbikatla yapay zekanın da kullanıldığını belirterek, şunları söyledi: "Tatbikata siber saldırıyla başlayıp, bilgi harbiyle düşmanının moralini bozmayı planlıyoruz. Yapay zekada yapılmış düşman hükümet başkanı, televizyon yayınında yapacağı konuşmayla tüm silahlı kuvvetlerine, düşman silahlı kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapılacak. Silah bırakma çağrısı yapıldıktan sonra düşmanın içerisine sızmış, sivil kıyafetli mangal yapan bir ekip tarafından düşman radarından iki kilometre uzakta yeni geliştirdiğimiz Mete füzesi var ve bu Mete füzesi dünyada taşınabilir, atılabilir harekat kabiliyeti en yüksek mini füzelerden bir tanesi. Bununla mangal yapan ekip füzeyi atarak yaklaşık iki kilometre ilerideki düşman radarının antenini vuracaklar. Daha sonra bizim aldatma yani uçak gibi davranan havada bir sürü düşünün, yüzlerce uçağa benzeyen cisim, düşman hava radarına doğru gelecek ve onu satüre edecek. Bundan sonra kendi savunma sanayimizin yapmış olduğu uzak menzilden attığımız silahlarla düşman hava savunma sistemiyle etkisiz hale getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, ne mutlu ki şu an bugün tatbikatta kullanacağımız bütün silahların hepsi Türk savunma sanayisine aittir."

Tümgeneral Kuş, ayrıca, "Tatbikatta düşman komutanlarından, önemli komutanlarından bir tanesini gidip ininde bulup, geri getirmek olacak. Yine yerdeki timlerimiz, havadaki timlerimiz, helikopterlerimiz, özel kuvvetlerimiz ve diğer 4 ülkenin katılımıyla 5 ülke bu tatbikat esnasında düşman komutanını, önemli yüksek rütbeli komutanını alıp, ülkemize getirecek. Bunlar önemli şeylerdir arkadaşlar. Savaşın amacı gidip insanları öldürmek değildir, savaşın amacı düşman mülkinin savaşma azmini yok etmektir" dedi.

SOLOTÜRK 15 YAŞINDA

Brifing sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri halinde sunan SOLOTÜRK'ün kuruluşunun 15'inci yılı kutlandı. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, SOLOTÜRK pilotlarıyla pasta kesti. Ardından SOLOTÜRK ekibi de gösteri yaptı.

METE FÜZE SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

METE (Yatağan) Lazer Güdümlü Minyatür Füze Sistemi ise Anadolu Ankası Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı. Yatağan Lazer Güdümlü Minyatür füze olarak tanıtımı yapılan 40 milimetrelik lazer güdümlü mini füze sisteminde, daha önce isim değişikliğine gidilerek olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'un ismi verilmişti.

TATBİKATA KATILANLAR

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 adet F-16, 1 adet E-7T HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçağı, 1 adet AKINCI İHA, 1 adet Casa CN-235 uçağı, 1 adet ANKA-S, 1 adet AS-532 helikopteri, 5 adet T-70 helikopteri ve 10 tim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 tim, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 adet T- 70 helikopteri ve 1 tim, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet Sikorsky S-70 ve 1 tim, ABD'den 4 tim, Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 uçağı ve 3 tim, Polonya'dan 1 tim, Slovakya'dan 2 tim katıldı.

'GÖK VATAN, HER AN KORUNMAKTADIR'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikat sonrası açıklamada bulundu. Bayraktaroğlu, "Gök Vatan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kudreti, yüksek teknoloji sistemlerimiz ve nitelikli personelimizin azim ve kararlılığıyla her an korunmaktadır. 'Gök Vatan'daki bu hakimiyet ancak sürekli eğitim ve gerçekçi tatbikatlarla sürdürülebilir. Uluslararası Anadolu Ankası 2026 Tatbikatı da bu anlayışın sahadaki en somut göstergelerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, personel arama kurtarma hareketi alanındaki kabiliyetini geliştirmek maksadıyla yapılan bu tatbikatta, 'Yakın Hava Desteği', 'Dinamik Hedefleme' ve 'Hava Saldırısı' gibi birçok görev icra edilmiştir. Tatbikat, tüm kuvvetlerimizden 15 tim ve 16 hava aracının müşterek katılımıyla icra edilmiştir. Bu yıl tatbikata, 4 müttefik ülkeden toplam 10 tim ve 2 hava aracı katılım sağlamıştır. Ayrıca 22 ülke de gözlemci olarak bu tatbikata iştirak etmiştir" dedi.

'GÖKYÜZÜNDE GURUR KAYNAĞIMIZ SOLOTÜRK'

Tatbikatta gösteri yapan SOLOTÜRK'e de değinen Bayraktaroğlu, "Tatbikatta icra ettikleri gösterilerle gökyüzünde gurur kaynaklarımız olan SOLOTÜRK, bizlere bir kez daha Türk havacısının cesaretini ve disiplinini yakından görme imkanı sağlamıştır. Tatbikatın planlanmasında ve icrasında görev alan başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız olmak üzere tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman ve fedakar mensuplarını tebrik ediyorum. Ayrıca tatbikata iştirak eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız ve Jandarma Genel Komutanlığı'mızın personelini de tebrik ediyorum. Bu tatbikatı gerçekten başarılı bir şekilde icra ettik. Ben bu nedenle bütün arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı