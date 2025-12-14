Haberler

Konya'da Otomobilde Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilinde tüfekle vurulmuş halde bulunan 27 yaşındaki Serkan Dalbudak'ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olay, mahalle sakinlerinin silah sesi duyup polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

KONYA'da Serkan Dalbudak (27), otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine D.G.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, Serkan Dalbudak'ı 68 HE 594 plakalı otomobilde kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, tüfekle vurulduğu anlaşılan Dalbudak'ın öldüğünü belirledi. Dalbudak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.G.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
