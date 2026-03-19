Otomobil, hafif ticari araca çarptı; baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Konya'da bir trafik kazasında kontrolünü kaybeden otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 42 DLT 94 plakalı otomobil, sürücüsü Sergen Dikmen'in (36) kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Sami Kutlu'nun kullandığı 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Sergen Dikmen ve yanındaki 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla 4 yaralı, Konya'daki hastanelere sevk edildi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar

Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım