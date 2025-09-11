Haberler

Konya'da Tır Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da tırın çarptığı 67 yaşındaki Şerife B. hayatını kaybetti, engelli kızı D.B. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

N.O. idaresindeki 34 TL 5196 plakalı tır, Karaman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife B. (67) ile tekerlekli sandalyedeki engelli kızı D.B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şerife B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şerife B'nin cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü N.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
