Konya'da Tabancalı Saldırı: 3 Gözaltı

KONYA'da, plakasız motosikletle önüne geldiği iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli ile olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında, Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletli ve kasklı kişi, önüne geldiği iş yerine tabancayla ateş açıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını analiz eden polisler, olaya karıştığı belirlenen S.Y., C.E. ve M.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Operasyonda, saldırıda kullanılan plakasız motosiklet ve 1 tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.