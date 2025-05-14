Konya'da Sosyal Medyada Kamu Düzenini Tehdit Eden 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlarla kamu düzenini tehdit ettikleri iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında tüfekler, tabancalar ve uyuşturucu haplar bulunuyor.
Konya'da sosyal medyadan kamu düzenini tehdit ettikleri öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan silahlı paylaşım yaparak, kamu düzenini tehdit eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 38 ekibin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 5 bıçak, bir miktar uyuşturucu hap ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel