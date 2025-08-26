Konya'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Konya'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Konya'nın Karatay ilçesinde bir aracın içindeki baba ve çocuğuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlediği silahlı saldırıyla 1'i çocuk 2 kişiyi öldüren zanlı, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunulan Hıdır A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı ele geçirdiği Çatalhüyük Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İhbarları da değerlendiren ekipler, zanlıyı saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
