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Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Güneş hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli S.A.D. polis merkezine giderek teslim oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta Ali Güneş ile S.A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A.D. tüfekle Ali Güneş'e ateş etti.

S.A.D. olay sonrasında polis merkezine giderek teslim olurken, sağlık ekipleri Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güneş'in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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