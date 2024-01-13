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Konya'da şehitler anıldı, Gazze için acil ateşkes çağrısı yapıldı

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Konya'da şehitleri anmak ve Gazze için acil ateşkes çağrısı yapmak için yürüyüş düzenlendi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformları tarafından Gazze için ateşkes çağrısı ve şehitleri dualar ile anmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Programda açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformları Başkanı Adem Ceylan, Gazze için acil ateşkes çağrısını tüm dünya kamuoyuna haykırdı.

Konya'da şehitler anıldı, Gazze için acil ateşkes çağrısı yapıldı

KONYA - Konya'da şehitleri anmak ve Gazze için acil ateşkes çağrısı yapmak için yürüyüş düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformları tarafından Gazze için ateşkes çağrısı ve şehitleri dualar ile anmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları ile Hükümet Meydanına kadar yürüdü. Burada ilk olarak, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu'nda üs bölgesinde görevliyken teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 9 askerin isimleri okundu, yoklama alındı, kalabalık her şehidin ismi okunduğunda "Burada" diye cevap verdi. Daha sonra şehitler için dua edildi.

Programda açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformları Başkanı Adem Ceylan, "Dün gece yüreğimizin dağlanmasına neden olan 9 evladımızın acısını kalbimizin en derininde hissederken neredeyse 50 yıldır bunu başımıza bela eden büyük şeytan Amerika'nın Ortadoğu'daki askerlerini bir kez daha gördüğümüzü tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Filistin'e uzanan el ile Gazze'ye uzanan el ile Kuzey Irak'ta, Suriye'de evlatlarımıza uzanan el, sıkılan kurşun aynı kurşundur. Tüm bu alçaklıkların arkasındaki el de aynı eldir. Biz bunun farkındayız. Elbet bir gün seninle de hesaplaşacağız ey İsrail. Bir gün seninle de hesaplaşacağız ey Amerika. Filistin'deki kardeşlerimizin elini bırakmayacağız. Hangi şartta olursak olalım Gazze halkının yaralarına sarmaya çalışacağız. Gazze için acil ateşkes çağrısını tüm dünya kamuoyuna haykırıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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