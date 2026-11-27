Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde şehit yakınları ve gaziler fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Doğanhisar ilçesinde orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine katkı sunmak amacıyla "Küllerinden Yeşeren Umut - Gönül Ormanı" etkinliği gerçekleştirdi.

İl Müdürü Arif Topal, burada yaptığı konuşmada, dikilen fidanların yalnızca birer ağaç değil, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin eşsiz fedakarlıklarına duyulan vefanın birer sembolü olduğunu ifade etti.

Programa, Doğanhisar Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Muzaffer Ökten, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, şehit yakınları, gaziler ve kurum personeli katıldı.

Fidan dikim töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA