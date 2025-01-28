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Konya'da Şehir Konferansları ile Kültür ve Sanata Katkı

Konya'da Şehir Konferansları ile Kültür ve Sanata Katkı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları, ünlü şair ve yazarları Konyalılar ile buluşturarak kültürel etkinliklere katkıda bulunuyor. Son olarak Nurullah Genç ve Altay Cem Meriç, 'Kelimenin Esrarı' ve 'Okumak ve Yaşamak' temalı programlar ile katılımcılara ilham verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları, ilçelerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin tanınan şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında son olarak Nurullah Genç "Kelimenin Esrarı" temalı programla Ilgın'da konferans verdi.

"Nesillerimizin zihin dünyasının inşası nesillerimizi temaşadan kurtaracaktır"

Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği programın sonunda görüşlerini paylaşan Genç, "Nesillerimizin zihin dünyasının inşası nesillerimizi temaşadan kurtaracaktır. Çünkü biz son 150-200 yıldır daha çok temaşa insanları yetiştirdik. Yani seyredenler yetiştirdik. Seyreden olmaktan kurtulup nazar eden; neden, ne için sorularını sorabilen; ilim tahsil eden, öğrenen, dünyayı daha farklı yorumlayabilen ve inşa eden insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. İşte bu programlar inşa insanları yetiştirmek için önemli bir fırsat ve önemli bir hizmettir." dedi.

Altay Cem Meriç Ereğli'de konferans verdi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında yazar ve akademisyen Altay Cem Meriç de "Okumak ve Yaşamak" konulu programla Ereğlililerle bir araya geldi. Hayata anlam katmanın yollarını katılımcılarla paylaşan Meriç, programlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konferanslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliklerden çok istifade ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
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