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KONYA'da yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. A.S.B.'nin kontrolünü yitirdiği 42 AYZ 503 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilin sürücü A.S.B. ve yanındaki A.Ö. ile A.O.A.'nın hayatını kaybetti belirledi.

Ekipler tarafından cesetleri çıkarılan, üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kişinin, parmak izi çalışması sonucu kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı