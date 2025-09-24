Konya'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde O.B. yönetimindeki otomobil kavşakta devrilerek yol kenarına yuvarlandı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
O.B'nin kullandığı 07 BVE 211 plakalı otomobil, Beyşehir Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine kazada sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel