Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.