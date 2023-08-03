Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Ali Osman E. idaresindeki 42 AJU 218 plakalı otomobille Derya K. yönetimindeki 07 AVK 973 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolu TÜVTÜRK kavşağında çarpıştı.
07 AVK 973 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler ile Sathı K. ve bir çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel