Konya'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı kazada çocuk hayatını kaybetti
Konya'da meydana gelen trafik kazasında otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda semazenlik yaptığı belirtildi.
Konya'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Karatay İlçesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'ndeki kavşakta dün, Murat U. (54) yönetimindeki otobüsle çarpışan motosikletin kullanıcısı Emir Kağan B. (14), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Öğle vakti Yediler Mezarlığı'nda defnedilecek çocuğun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda gönüllü semazenlik yaptığı öğrenildi.