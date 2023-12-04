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Konya'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı kazada çocuk hayatını kaybetti

4 Aralık 2023 11:28 Son Güncelleme: 11:30 Abone Ol

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda semazenlik yaptığı belirtildi.