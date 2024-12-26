Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Tanıtıldı

Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, derneğin toplantı salonunda gazetecilere, Gazze ve Kudüs'ü canlı tutarak, katılımcılara manevi atmosfer sunulacağını söyledi.

Milletin sadece savaşla yok olmayacağını anlatan Kara "Bir millet kültürel özelliklerini kaybetmeye ve değişmeye başladığında, kendisine ait olmayan toplumlara benzediğinde o millet yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır" dedi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek programa Türkiye birincisi hafız Osman Bostancı, Nakabre ve Ammar Acarlıoğlu da katılacak.

Programda, Siyer-i Nebi ödülleri de sahiplerini bulacak.