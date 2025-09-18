Konya'da Marangozlar Köprülü Kavşağı Yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda başlattığı yenileme çalışması sürüyor.

Altay, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda günün her saatinde çok ciddi bir yoğunluk oluştuğunu, bu yoğunluğu gidermek adına önemli çalışma başlattıklarını söyledi.

İnşaatı hızlı yapmak adına yeni bir yöntem denediklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu açıklıkla ve bu büyüklükle yapılmış ilk yöntemi deniyoruz. Çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geliyor, burada birleştiriyoruz ve basınç kuvvetiyle çalışacak bir sistem oluşturuyoruz. Amacımız en hızlı şekilde ve en şık şekilde şehrimizdeki bu sorunu gidermek. Ekipler yoğun şekilde gece gündüz demeden çalışıyor. Yan yollar açarak trafikteki sorunu azaltmaya gayret ettik. İnşallah tamamlandığında şehrimizdeki trafik sıkıntılarından birisini gidermiş olacağız."