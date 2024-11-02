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Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini ve enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini ve enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek "Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.

KORUMA VE GÖZETİM BÖLGESİ BELİRLENDİ

Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır.

"YUMURTALAR DERHAL İMHA EDİLMİŞTİR"

Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Kara:

yalan yumurtaya zam yapacaklar inanmayin

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

TÜİK verilerine göre mi...?

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne kadar komik bir durum. Bu açıklama gerçek ise eğer. Ya tespit edinmeden önce piyasaya sürülen ler ne olacak? Kesin öyle bir şey yoktur. Umarım kimseye bir şey olmaz. Her şeyin başı sağlık.

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Haber YorumlarıHacı Şembeki:

Kuş gribi gerçeklesen bölgede bir Avrupalı turist veya Gayrı Müslim T.C vatandaşı Cıa ajanı geçmiş olabilir.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

1 haftadır sitmam ve nezlem var tavuklu bir ortamda bulundum acaba diyorum!!!!

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Haber YorumlarıUzman:

Hazinede para kalmayınca karalamanın peşindeler gram inanmıyorum köfteci yusuf tarzı bir olaydır kesin.

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