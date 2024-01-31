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Konya'da Kiracının Evine Yapılan İlaçlama Sonucu Zehirlenme: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Konya'da kiracının evine yapılan ilaçlamanın ardından ev sahibinin torunu zehirlenerek hayatını kaybetti, 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Olayın soruşturması devam ediyor.

KONYA'da kiracının evine yaptığı ilaçlamanın ardından üst katta oturan ev sahibinin ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel (7) zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde iki katlı evde meydana geldi. Eşi yurt dışında çalışan Ayşe Temel (40), sömestir tatili nedeniyle çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile birlikte annesi Necla Duran'ın evine gitti. Alt katta oturan inşaat işçisi Suriye uyruklu Abdülkerim Ahmet de geçen pazartesi günü evinin çeşitli yerlerine peçete ve kağıt üzerine böcek ilaçları koyup, cam ve kapıları bantladı. Ardından eşi ve çocuklarını bir yakınlarının evine bıraktıktan sonra Çumra ilçesine çalışmaya gitti.

ZEHİRLENDİKLERİ ANLAŞILDI

Ayşe Temel, dün gece göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından taburcu olup, annesinin evine döndü. Bugün de Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin ile yeğenleri Mine Büyükgör (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine Numune Hastanesi gitti. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI, ANCAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmemesi üzerine  şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından evde inceleme yapan polis, ilk belirlemelere göre ailenin, kiracının evin birçok noktasına koyduğu böcek ilacından zehirlendiğini saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Temel Ahmet Enes Meram Polisiye Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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