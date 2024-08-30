Kamyonun altına giren otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkiinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

1 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı. Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Baş da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Melek Şentürk de hastanede hayatını kaybederken, Sultan Baş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.