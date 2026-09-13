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Konya'da kadınlar "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne dikkati çekmek için pedal çevirdi

Konya'da kadınlar 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkati çekmek için pedal çevirdi
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Konya'da kadın bisikletçiler, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, süsledikleri bisikletleriyle kent merkezinde pedal çevirdi.

Konya'da kadın bisikletçiler, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, süsledikleri bisikletleriyle kent merkezinde pedal çevirdi.

Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyesi Güler Ünal Uluçamlıbel, etkinlik öncesinde Anıt Meydanı'nda, Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti olması heyecanını hep birlikte geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

Bisikletin, günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini belirten Uluçamlıbel, " Konya'nın bisiklet kültürüne yaptığı yatırımların, uzun bisiklet yolu ağının, bisiklet tramvayının, bisiklet paylaşım sistemlerinin ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaların uluslararası düzeyde takdir edilmesi hepimizi mutlu ediyor. Biz Konya Bisikletli Kadınlar olarak bu başarının bir parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu unvanın şehre aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklediğini ve güzel bir gelecek için de önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Uluçamlıbel, şöyle konuştu:

"Biz de bugün bu fırsatı birlikte büyütmek istiyoruz. Bisikletin işe giderken, okula giderken, alışveriş yaparken, parka giderken, kısacası günlük hayatımızın her alanında kullanılabildiği bir şehir hayal ediyoruz. Kadınların bisiklete güvenle binebildiği, çocukların bisiklet kullanırken kendilerini güvende hissettiği, yaşlıların, gençlerin ve toplumun her kesiminin bisikletle şehir hayatına katılabildiği bir Konya istiyoruz."

Konuşmanın ardından bisiklet gönüllüleri, kent merkezinde belirlenen rota boyunca pedal çevirdi.

Kaynak: AA
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