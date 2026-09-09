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Konya'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık " semineri yapıldı

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Konya'da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri" düzenlendi.

Konya'da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri" düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Konya Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen seminer öncesi yaptığı konuşmada, Konya basınının güçlü olduğunu söyledi.

Seminerin faydalı olmasını temenni eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir toplantı olacak. Toplantının sonucunda da biz sürekli insanların içindeyiz. İnsanları basın olarak yönlendiriyoruz. Bu sorun hepimizin sorunu. Bu sorun toplumun sorunu. Amacımız daha olumlu sonuçlar çıkarmak. Örneğin intihar gibi, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ile alanlarında oldukça Konya basını hassastır. Şiddet kapsamında da oldukça hassas davranılıyor. Bugünkü aldığımız bilgi alışverişiyle de toplumumuza daha faydalı, daha yararlı şeyleri, birlikte yapmış olacağız."

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mercan Çelikci, toplumda oluşan şiddet vakalarının herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, "Kadına şiddet toplumumuzun yarası. Bu yarayı birlikte saracağız. Yeni yaralar oluşmaması için birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

Program, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri ve kullanılan haber dilinin önemi konulu sunumla sona erdi.

Kaynak: AA
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