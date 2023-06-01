Konya'da İmam ve Eşi Tabancayla Öldürüldü

Konya'nın Çumra ilçesinde imam Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban, evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, Çoban çiftini öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KONYA'nın Çumra ilçesinde imam Hüseyin Çoban (55) ve eşi Mürüvvet Çoban (51), evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, Çoban çiftini öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokaktaki 2 katli müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban'dan kızları haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çoban çiftini öldüren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.