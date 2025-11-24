Haberler

Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Konya Valisi İbrahim Akın, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, şehrin afet yönetimi alanındaki başarılı uygulamalarını ve obruk gibi özel riskleri vurguladı. Konya'nın afet risklerini kapsayan eylem planının ilerlemesi ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Fen İşleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye genelinde yürütülen "Afetlere Dirençli Şehirler" vizyonunun en başarılı uygulama alanlarından birinin Konya olduğunu söyledi.

Hem obruk oluşumları hem de diğer afet türleri açısından özel ve hassas bir coğrafyada bulunan Konya'da, bilimsel veriye dayalı, bütüncül ve sürdürülebilir bir afet yönetimi anlayışının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Akın, "Bu çerçevede, Obruk Duyarlılık Haritalarının üretilmesi ve Erken Uyarı Sistemi Projesi 2025 yılı itibarıyla önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Yeni dönemde çalışmalar, Konya'mızın yanı sıra Karaman ve Aksaray'ı da kapsayacak şekilde genişletilmiş, güncel verilerle daha güçlü ve kapsamlı bir model ortaya koyulmaktadır." diye konuştu.

Akın, 2022–2026 dönemini kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 5 bilgilendirme toplantısı ve afet türlerine göre 14 çalıştay düzenlendiğini, Konya'nın tüm afet risklerini kapsayan 1 amaç, 15 hedef ve 624 eylem belirlendiğini dile getirdi.

Konya için belirlenen 13 öncelikli kırmızı eylemin 7'sinin tamamlandığına değinen Akın, "Kalan 6 eylemde gerçekleşme oranı yüzde 81'e ulaşmıştır. Ulusal düzeyde verilen güçlü desteğin yerel çalışmalarla birleşmesi sayesinde Konya, afet yönetimi alanında hem bilimsel hem de kurumsal kapasitesini her geçen gün daha da yükseltmektedir." dedi.

"Obruk, çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken afet türlerinden biri"

AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, afet risklerinin azaltılmasının zaman alan ve meşakkatli işler olduğunu söyledi.

Deprem, sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi birçok afet olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Konya'ya özgü bir de obruk. Obruk, çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken afet türlerinden bir tanesi. AFAD bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek birkaç yıldan bu yana üniversitemizle, değişik kurumlarla işbirliği halinde bu projeyi sürdürüyor. Bunun ikinci fazını şu anda başlattık ve diğer komşu illerde kapsayacak şekilde bunu yapıyoruz. Ama obruk da hakikaten yine proaktif olmayı gerektiren bir konu ve Allah korusun, yavaş yavaş yerleşim yerlerini artık tehdit eder hale geldi. O nedenle bunu da gündemimizde daha üst sıralarda tutmamızda büyük fayda var."

AFAD Başkanlığı Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 18 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel


