Konya'da İHA-1 Ticari Pilotaj Eğitimi Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi işbirliğiyle, basın mensuplarına ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim personeline, İHA-1 Ticari Pilotaj eğitimi verildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (KARSEM) 4 günde gerçekleştirilen 32 saatlik eğitim programına 20 kursiyer katıldı.

Kursiyerler, İHA Tanıtımı, Hava Hukuku ve Sorumlulukları, Meteoroloji Bilgisi, Hava Aracı Uçuş Dinamiği ve Prensipleri, Havacılık Frezyolojisi, Uçuş Operasyonu, Kuman Edilebilir Sistemler, İHA İtki Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Kontrol Bakım ve Onarımı hakkında teorik bilgiler alırken, sahada da uygulamalı olarak uçuş eğitimi aldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, KTO Karatay Üniversitesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası, Telsiz Haberleşme Belgesi ve Dron Ehliyeti almaya hak kazandı.