Silahlı kavgada öldürüldü

Konya'nın Karatay ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışmada Gökhan D., Yılmaz Işıklı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'da, Gökhan D. (23), husumetli olduğu Yılmaz Işıklı'yı (30) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan D. ile Yılmaz Işıklı, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D., tabancayla Işıklı'ya ateş etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Işıklı'nın öldüğünü belirledi. Yılmaz Işıklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gökhan D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
