Konya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Konya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 27 ALN 457 plakalı hafif ticari araç, Ali Akkanat Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak aydınlatma direğinin kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazayı araç sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Z.K. ile K.A.K. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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