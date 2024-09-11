Üye Girişi
Haberler

Konya'da Gökgöl tamamen kurudu, kuşlar göç etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Gökgöl, göçmen kuşların üreme alanı olarak biliniyordu. Ancak bu yıl tamamen kuruyan göl, kuşların göç etmesine neden oldu. Gökgöl'ün kuruması, Tuz Gölü'nü de etkileyecek.

Konya'nın Kulu ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapmasıyla Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olan Gökgöl kurudu.

İlçenin 24 kilometre batısında Tuz Gölü Havzası içinde yer alan tatlı su gölü, 1996'da sit alanı ilan edildi.

Yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü'nü de besleyen Samsam Deresi'nden beslenen Gökgöl, 50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşun üreme alanıydı.

Geçen yıl büyük ölçüde suları çekilen bu yıl da tamamen kuruyan gölü kuşlar terk etti.

"Tabiat canlılığı kalmadı"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Hasan Gölcük, AA muhabirine 1969'da su taşkınını önlemek amacıyla yapılan setle Gökgöl'ün oluştuğunu anlattı.

Gölcük, "Samsam Gölü dolup taştığı için evlere zarar vermeye başlayınca 1969'da Devlet Su İşleri kanal açtı ve suyun önüne Kozanlı Belediyesi bent yaparak Gökgöl'ü ortaya çıkardı. 1970'ten 2023'e kadar su vardı. Bu yıl da çiftçiler tarafından suyun kesilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle göl tamamen kurudu. Göl artık beslenmemeye başladı. Tabiat canlılığı kalmadı." dedi.

Gölde geçmişte 185 çeşit kuş türü olduğunu dile getiren Gölcük, gölün balık çeşitliliği açısından da zengin olduğunu söyledi.

Gölcük, zaman zaman balık tutmak için göle geldiğini dile getirerek, "Kuş gözlemcileri aylarca kalıyorlardı, kuşlarla ilgili çok çalışmalar vardı. Gökgöl'ün kuruması Tuz Gölü'ne zarar verir çünkü Tuz Gölü'nü besliyordu. Artık Gökgöl'ü görmek istemiyorum, o manzaraya içim acıyor. Biz balık tutmaya giderdik, piknik yapardık. Kozanlı dışından insanlar pikniğe gelirdi, Kayseri'den bile gelen vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tuz Gölü Güncel konya Kulu

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
title