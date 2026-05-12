Göçük altında kalan 2 kardeş işçi yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Celal Aydın ve kardeşi Cebrail Aydın, alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırımda iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 2 kardeş, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı