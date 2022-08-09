Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı, bu akşam İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartlı karşılama hazırladı. Kentteki bazı üst geçitlere asılan "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda olacak.

LİDERLERLE YEMEK YİYECEK

Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

"DAVUTOĞLU'NUN MEMLEKETİNE HOŞ GELDİNİZ"

Büyük organizasyon için kentte son hazırlıklar tamamlanırken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi tarafından bazı üst geçitlere asılan pankartlar dikkat çekti. Söz konusu pankartlarda, "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" ifadelerinin yazdığı görüldü.

İşte o pankartlardan birkaçı;