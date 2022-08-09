Haber : Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz

 - Güncelleme:
Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı, bu akşam İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartlı karşılama hazırladı. Kentteki bazı üst geçitlere asılan "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda olacak.

LİDERLERLE YEMEK YİYECEK

Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

"DAVUTOĞLU'NUN MEMLEKETİNE HOŞ GELDİNİZ"

Büyük organizasyon için kentte son hazırlıklar tamamlanırken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi tarafından bazı üst geçitlere asılan pankartlar dikkat çekti. Söz konusu pankartlarda, "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" ifadelerinin yazdığı görüldü.

İşte o pankartlardan birkaçı;

Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz

Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title