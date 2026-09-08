Konya'da 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' yapıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, okul güvenliğine ilişkin tedbirler ile kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Vali Akın, "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nın ardından İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yücel Taş'ın katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için, okul ve çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi, öğrencilerin okul giriş çıkışlarında karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması, okul bahçelerindeki gözetim kapasitesinin artırılması amacıyla 31 ilçede "okul bahçe görevlisi" uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

Bu kapsamda, okulların ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek her türlü riskin yakından takip edileceğini ifade eden Akın, "Yapılacak ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek, gerekli tedbirler vakit kaybetmeksizin alınacaktır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından okul ve çevrelerinde yürütülen denetimler kararlılıkla sürdürülecek, özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren internet kafeler, oyun salonları, tütün ürünleri satışı yapan iş yerleri, büfeler, kafeler ile park ve bahçelere yönelik denetimler devam edilecektir." dedi.

Vali Akın, bir diğer önemli hususun okullara giriş ve veli görüşmeleri olduğunu belirtti.

Okullardaki veli görüşmelerinin, "okul randevu sistemi" üzerinden planlanarak gerçekleştirileceğini anlatan Akın, "Öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okullara girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu uygulama, ilimiz genelindeki tüm okullarımızda 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Akın, üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden öğrencilere de sahip çıkacaklarını, ailelerin bu konuda müsterih olmalarını istedi.

Suç oranlarında azalma sürüyor

Kentin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla, emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarına da değinen Akın, şunları kaydetti:

"Mal varlığına karşı işlenen otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olmak üzere 9 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam olay sayısında yüzde 13, kişilere karşı işlenen konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere 10 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında azalma kaydedilmiştir. İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 4981 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ifade için aranan 5060 şahıs da yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmıştır. toplam yakalanan şahıs sayısı ise 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 10 bin 41'dir."

Vali Akın, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda 1675 tabanca, 578 kurusıkı, 1700 av tüfeği ve 93 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 4 bin 46 adet yasa dışı silah ele geçirilirken 2 bin 150 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.

Organize suç örgütlerine yönelik son 8 ayda 72 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Akın, "Bu operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alınmış, 108 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 19 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Operasyonlar neticesinde 4 yerel, 2 bölgesel olmak üzere 6 organize suç çetesi çökertilirken, 163 milyon 662 bin 650 lira değerinde mal varlığına el konulmuştur." şeklinde konuştu.

Akın, terörle mücadele kapsamında ise son 8 ayda 110 operasyon icra edildiğini, gözaltına alınan 165 şüpheliden, 42'si tutuklanırken, 64 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini anlattı.

Kentteki araç sayısı 1 milyonu aştı

Uyuşturucuyla mücadele ve diğer asayiş konularına da değinen Akın, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi hedef alan zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı olan kararlı mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. İlimiz genelinde narkotik birimlerimizce 1407 operasyon icra edilmiş, 1590 şüpheli gözaltına alınmış, 1042 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 230 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Son 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 2 milyon 160 bin 489 uyuşturucu hap, 111 kilogram uyuşturucu madde ve 3303 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Siber birimlerce yürütülen çalışmalarda 23 operasyon icra edilmiş, 134 şüpheli gözaltına alınırken 68 şahıs tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana 61 operasyon icra edilmiş, 87 organizatörden 30'u tutuklanmıştır."

Akın, kentteki araç sayısının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,95 artarak 1 milyon 53 bin 582'ye yükseldiğini, toplam kaza sayısının ise yüzde 1,6 artarak 12 bin 947'ye ulaştığını, ölümlü kaza oranında ise yüzde 50 azalma gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA