Konya'da Gençlik Haftası kutlamaları

Konya'nın Yalıhüyük ve Hüyük ilçelerinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet konağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar gençlik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Hüyük ilçesinde ise Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bando takımı eşliğinde yürüyüş düzenledi.